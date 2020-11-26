НКО пожаловались Москальковой и Миятович на новые идеи депутатов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Больше двух десятков российских некоммерческих организаций пожаловались уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович на внесенные в Госдуму законопроекты об НКО-иностранных агентах.

Они попросили этих чиновниц принять меры в рамках их мандатов "для защиты российского гражданского общества", сообщает "Международный Мемориал".

Заявители убеждены, что четыре новых законопроекта "направлены на подавление деятельности" российских НКО, общественных объединений, филиалов международных неправительственных некоммерческих организаций, на "дальнейшее ограничение прав граждан России на свободу ассоциаций, на свободу мирных собраний, на свободное выражение мнения, на свободу распространения и получения информации".

В случае принятия этих инициатив, существенно вырастут возможности государства по тотальному контролю над российским гражданским обществом, считают они.

"Демократическая дискуссия в России по общественно значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее. Принятие этих законопроектов приведет к тому, что гражданские организации не смогут продолжать работать, а многие граждане нашей страны и другие законно проживающие в ней люди будут лишены квалифицированной помощи в защите их гражданских, политических, социальных прав, права на среду обитания, в получении услуг в области просвещения, медицины и иных направлениях работы российского гражданского общества", - предупредили НКО.

Также, по их словам, в результате будет существенно затруднена возможность проводить уличные акции и будет введен контроль со стороны правительства за любой просветительской деятельностью.

В законопроектах расширяется перечень иноагентов: предлагается признавать таковыми физлиц, занимающихся политикой в интересах иностранного источника, собирающих сведения в области военно-технической деятельности. Такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, не могут быть допущены к гостайне, будут обязаны маркировать лейблом "иноагент" любые распространяемые ими материалы и регулярно направлять в госорганы отчеты о своей деятельности и о расходах денежных средств.

Также предлагается включить в перечень иноагентов общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа.

Предлагается обязать НКО, включенные в "реестр иностранных агентов", представлять в Министерство юстиции программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились). При этом министерство наделяется правом запрещать указанным организациям осуществлять те или иные программы; перечень оснований для такого запрета не указан. При невыполнении запрета Минюст может незамедлительно попросить суд ликвидировать организацию.

23 ноября 50 российских общественных организаций обратились в ООН из-за ужесточения законодательства об НКО, сообщала Московская Хельсинкская группа (МХГ).