Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская академия наук обратилась к президенту РФ с просьбой не подписывать резонансную законодательную инициативу, регламентирующую просветительскую деятельность и международное сотрудничество вузов.

"Я в пятницу беседовал с президентом академии подробно на этот счёт... Суть состоит в том, что они написали письмо президенту с просьбой не подписывать его (закон - РФ). Позиция академии не изменилась - они против этого закона", - сказал Владимир Лукин на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в понедельник.

По мнению сенатора, "правовая определенность невозможна в этом законе - что вы будете считать отвратительным и плохим и что - хорошим".

В свою очередь член комитета, один из авторов законопроекта Андрей Климов отметил, что критики законопроекта не ознакомились с его содержанием должным образом. По его словам, после первого чтения законопроект изменился, были сняты высказываемые озабоченности. "Этот закон никоим образом не регламентирует ни научную, ни образовательную деятельность", - сказал он.

В РоссииСенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению КонституцииСенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению КонституцииЧитать подробнее

Со своей стороны первый замглавы комитета Владимир Джабаров сказал, что с глубочайшим уважением относится к РАН, "но академия наук - это еще не весь народ".

Он выразил обеспокоенность настроениями и взглядами, распространенными в молодежной среде, в частности, участием молодежи в протестных акциях. "Я думаю, что нам нельзя терять страну. Каша такая в голове у нашего молодого поколения. События с Навальным, которые были, показали - они даже не знают, за что они выходили, что они защищают. Поэтому я поддерживаю и буду поддерживать этот закон", - отметил он.

В свою очередь глава комитета Константин Косачев высказал опасения по поводу влияния из-за рубежа на российское общество. По его словам, оппоненты России находят все "новые формы, чтобы проникать в наше сознание", поэтому он поддерживает закон, который призван защитить общество от этого влияния.

"Я не сгущаю краски, но действительно против нашей страны и нашего народа сейчас идёт война. И в этой войне для наших оппонентов все средства хороши - они лезут через все щели", - сказал он.

В результате Комитет проголосовал за одобрение законопроекта при одном голосе против.

Суть законопроекта

Госдума 23 декабря приняла в первом чтении законопроект, вводящий в законодательство понятие просветительской деятельности. Документом (1057895-7) предлагается прописать в законе "Об образовании в Российской Федерации" (273-ФЗ) понятие просветительской деятельности.

Законопроект, в частности, вводит запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни при ведении просветительской деятельности, в том числе "посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Кроме того, в случае принятия закона вузы будут обязаны согласовывать заключение договоров о международном сотрудничестве с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования РФ либо с госорганами, в ведении которых они находятся, получая от них соответствующие заключения. Это не касается соглашений об обучении иностранцев.

Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 года группой парламентариев во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

РАН Совет Федерации

Новости по теме

Новости

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');