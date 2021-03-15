РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская академия наук обратилась к президенту РФ с просьбой не подписывать резонансную законодательную инициативу, регламентирующую просветительскую деятельность и международное сотрудничество вузов.

"Я в пятницу беседовал с президентом академии подробно на этот счёт... Суть состоит в том, что они написали письмо президенту с просьбой не подписывать его (закон - РФ). Позиция академии не изменилась - они против этого закона", - сказал Владимир Лукин на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в понедельник.

По мнению сенатора, "правовая определенность невозможна в этом законе - что вы будете считать отвратительным и плохим и что - хорошим".

В свою очередь член комитета, один из авторов законопроекта Андрей Климов отметил, что критики законопроекта не ознакомились с его содержанием должным образом. По его словам, после первого чтения законопроект изменился, были сняты высказываемые озабоченности. "Этот закон никоим образом не регламентирует ни научную, ни образовательную деятельность", - сказал он.

Со своей стороны первый замглавы комитета Владимир Джабаров сказал, что с глубочайшим уважением относится к РАН, "но академия наук - это еще не весь народ".

Он выразил обеспокоенность настроениями и взглядами, распространенными в молодежной среде, в частности, участием молодежи в протестных акциях. "Я думаю, что нам нельзя терять страну. Каша такая в голове у нашего молодого поколения. События с Навальным, которые были, показали - они даже не знают, за что они выходили, что они защищают. Поэтому я поддерживаю и буду поддерживать этот закон", - отметил он.

В свою очередь глава комитета Константин Косачев высказал опасения по поводу влияния из-за рубежа на российское общество. По его словам, оппоненты России находят все "новые формы, чтобы проникать в наше сознание", поэтому он поддерживает закон, который призван защитить общество от этого влияния.

"Я не сгущаю краски, но действительно против нашей страны и нашего народа сейчас идёт война. И в этой войне для наших оппонентов все средства хороши - они лезут через все щели", - сказал он.

В результате Комитет проголосовал за одобрение законопроекта при одном голосе против.

Суть законопроекта

Госдума 23 декабря приняла в первом чтении законопроект, вводящий в законодательство понятие просветительской деятельности. Документом (1057895-7) предлагается прописать в законе "Об образовании в Российской Федерации" (273-ФЗ) понятие просветительской деятельности.

Законопроект, в частности, вводит запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни при ведении просветительской деятельности, в том числе "посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Кроме того, в случае принятия закона вузы будут обязаны согласовывать заключение договоров о международном сотрудничестве с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования РФ либо с госорганами, в ведении которых они находятся, получая от них соответствующие заключения. Это не касается соглашений об обучении иностранцев.

Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 года группой парламентариев во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.