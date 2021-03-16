Что произошло за день: вторник, 16 марта

Угроза блокировки Twitter в России, принятие закона о просветительстве, задержание в Крыму сборщика сведений для спецслужб

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц. Избежать этого платформа может, выполнив требования регулятора по удалению контента. Ранее работа Twitter в России была замедлена, аналогичную меру могут применить и к другим крупным соцсетям и сервисам. Между тем интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев не исключил ухода Twitter из страны.

- Великобритания собралась нарастить ядерный потенциал на 40%. Об этом говорится в обзоре оборонной и внешней политики страны. Кроме того, планируется в течение 2021 года разработать первую национальную космическую стратегию, подразумевающую создание мощностей для запуска спутников.

- Закон о государственном контроле за просветительской деятельностью принят Госдумой в третьем чтении.

- В Крыму задержан россиянин, собиравший сведения для спецслужб Украины. По данным ФСБ, у мужчины нашли взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. Осведомленный источник сообщил, что задержанный работает в проекте "Крым.Реалии" (состоит в списке иноагентов).

- В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек. Вылечились за сутки 10 644 человека, еще 443 пациента умерли.

- В Центре Гамалеи заявили о планах Италии производить 10 млн доз "Спутника V" в месяц. Александр Гинцбург отметил, что производство уже налаживается. Количество выпущенных в России доз, по его оценке, превышает 10 млн.

- Приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией продлена до 16 апреля.

- Из Думы отозвали законопроект о праве регионов на усыпление бродячих животных. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал его живодерским. Накануне стало известно, что депутаты от партии предложили отказаться от выпуска животных на волю после стерилизации и при необходимости усыплять их.