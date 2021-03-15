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В редакции "Новой газеты" распылили неизвестное вещество

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве, в здании в Потаповском переулке, где находится редакция "Новой газеты", распылили неизвестное едкое вещество, сообщило издание.

"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении.

Источник запаха пока не найден. В здание уже пришли сотрудники МЧС, МВД, а также и ФСБ, так как здание представляет собой режимный объект.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

В "Новой газете" напомнили, что в апреле 2017 года в редакцию пришли письма в конвертах с белым порошком. Проверка показала, что порошок был безвредным.

В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию редакции "Новой" три клетки с овцами, одетыми в жилетки "Пресса", а за несколько дней до этого - похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. На следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции.

Новая газета Москва МЧС ФСБ МВД

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