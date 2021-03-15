"Мосгаз" не выявил утечек газа в окрестностях офиса "Новой газеты"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В здании в Потаповском переулке, где находится редакция "Новой газеты", утечек сетевого газа не обнаружено, сообщили в пресс-службе "Мосгаза". В понедельник издание сообщило, что у входа в редакцию распылено неизвестное вещество с неприятным запахом.

Заявка о запахе газа в доме 3, стр. 1 в Потаповском переулке поступила в диспетчерскую "Мосгаза" после полудня, сообщили в компании. Аварийная бригада проверила подвалы зданния и колодцы в радиусе 50 метров. Утечек она не нашла.

"В 13:09 бригада с места убыла", - уточнили в "Мосгазе".

Ранее отдельные журналисты "Новой газеты" и вся редакция получали угрозы.