ФСБ раскрыла экстремистов, призывавших установить халифат на Кавказе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ФСБ выявила две экстремистские ячейки сторонников запрещенного в РФ движения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" в Карачаево-Черкесии и Дагестане, члены которых занимались пропагандой идей установления халифата на Северном Кавказе, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Как заявили в ЦОС, ФСБ пресекла деятельность двух ячеек экстремистов общей численностью более 20 человек в Малокарачаевском районе КЧР, а также в нескольких городах Дагестана - в Махачкале, Каспийске и Избербаше.

Члены ячеек вели активную пропаганду радикальной идеологии, вербовали в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, "а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - "Халифат", отметили в спецслужбе.

"По адресам их проживания и конспиративных сборов обнаружены и изъяты: 3 гранаты с боевыми запалами, 3 пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, 190 экземпляров псевдорелигиозной литературы, 5 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, 6 тетрадей с финансовой отчетностью, большое количество флэш-накопителей и компакт-дисков, содержащих материалы экстремистского характера", - говорится в сообщении.

Следственными подразделениями УФСБ России по КЧР и Дагестану возбуждены и расследуются уголовные дела, в рамках которых будут установлены и привлечены к ответственности участники организации.

ФСБ не уточнила, по какой статье возбуждены уголовные дела, а также процессуальный статус членов экстремистской организации.