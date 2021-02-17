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ФСБ задержала 19 радикалов, планировавших теракты в регионах РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкессии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 последователей запрещённой в РФ террористической организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщает ФСБ.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что радикалы помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение теракты на территории Северного Кавказа.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России (решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. №ГПИ10-848) международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", идеология которой - "такфиризм" (обвинение в "неверии") дает теологическое обоснование в отношении "неверных", в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства -"халифата", - сообщили журналистам в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе обысков по местам проживания и конспиративных сборов задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, а в лесу в Карачаево-Черкессии обнаружен тайник с пулеметом "РПК", автоматом "АКМ", патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе т.н. "пояс смертника" с поражающими элементами.

Задержанным предъявлены обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации, 10 организаторов и активных участников экстремистской организации арестованы.

В ЦОС сообщили, что по результатам проведенных экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия экстремистов.

ФСБ Крым КЧР Краснодарский край Ростовская область

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