Счетная палата передала ФСБ данные о ситуации с долгом Мордовии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с долгом Мордовии, чуть не допустившей дефолт по облигациям в прошлом году, заинтересовала Счетную палату. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, проинформирована ФСБ, следует из годового отчета контрольного органа.

Нарушения также были выявлены и в Псковской области. Палата установила, что эти регионы нарушали нормы Бюджетного кодекса России. Речь, в частности, о превышении объема заимствований над суммой, направленной на финансирование дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств; превышении предельного объема госдолга региона; превышении объема госдолга над объемом доходов.

В 2017-2019 годах из федерального бюджета Мордовия получила 25,5 млрд рублей на погашение долгов и пополнение остатков средств на счетах бюджетов. Однако эти кредиты не способствовали сокращению госдолга региона, так как после погашения задолженности за счет бюджетных кредитов вновь привлекались банковские кредиты.

Проверка установила, что одной из причин увеличения дефицита бюджетов и размера долга регионов является использование заимствований (в том числе из федерального бюджета) на финансирование организаций, созданных субъектом федерации, которые предоставляют займы юрлицам и ИП. Общая сумма нарушений бюджетного законодательства в проверяемом периоде в Мордовии составила 4,6 млрд рублей.

В отчете Счетной палаты отмечается, что все материалы переданы в ФСБ. Кроме того, ведомство направило рекомендации правительству поручить Минфину рассмотреть возможность установления мер ответственности за превышение ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством. Также эксперты предлагают конкретизировать цели использования привлекаемых регионом заимствований и установить ограничения на предоставление из бюджета региона инвестиций коммерческим организациям при наличии у региона госдолга, включающего задолженность перед федеральным бюджетом.

Мордовия последние два года оставалась кандидатом на звание первого региона страны, допустившего дефолт по облигациям: в июле 2020 года рейтинговое агентство АКРА констатировало, что республике может не хватить ликвидности для предстоявшего в октябре погашения бондов. "Для погашения облигаций в сентябре и октябре текущего года в условиях отсутствия открытых, но не использованных кредитных линий и минимальных остатков на счетах резерв ликвидности отсутствует", - поясняли тогда эксперты АКРА.

Мордовия все же избежала дефолта, выплатив 14 октября 0,93 млрд рублей (оставшиеся 30% от номинала выпуска, имевшего амортизационную структуру, плюс купон). Фактически регион спас федеральный Минфин, полагают в АКРА. "В случае с кейсом Мордовии позиция Минфина менялась на протяжении 2018-2019 гг. от требования вернуть все бюджетные кредиты в течение двенадцати месяцев, что привело бы к невозможности исполнять не только коммерческие, но и социальные обязательства, до пролонгации займов на достаточно льготных условиях вплоть до 2029 года", - говорила "Интерфаксу" руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

"Как внешнему наблюдателю, нам скорее кажется, что в последнее время Минфин помогал Мордовии избежать дефолта: за 8 месяцев этого года Мордовия получила на 6,5 млрд рублей больше трансфертов, чем за 8 месяцев прошлого (прирост составил 90%)", - отмечала эксперт.

По данным на сайте Минфина Мордовии, госдолг на 1 февраля 2021 года составил 49,04 млрд рублей, в том числе государственные ценные бумаги - 2 млрд рублей, банковские кредиты - 20,69 млрд рублей, бюджетные кредиты - 26,35 млрд рублей.

Бюджет Мордовии на 2021 год принят в окончательном чтении с доходами 42,783 млрд рублей, расходами - 41,992 млрд рублей, профицитом - 791,3 млн рублей (1,85% доходов).