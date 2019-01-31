Минфин Мордовии вновь не смог привлечь кредиты на 4,3 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов Мордовии признало несостоявшимися аукционы на право предоставления республике 22 невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 4,3 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ.

На участие в аукционах не было подано ни одной заявки.

Планировалось привлечь 21 кредитную линию по 200 млн рублей каждая и одну на 100 млн рублей, срок кредитования - 1 год с момента подписания договоров. Начальная (максимальная) цена контракта для каждой из линий соответствовала ставке 8,75% годовых.

Заемные средства планировало направить на погашение государственных долговых обязательств Мордовии.

Ранее сообщалось, что Минфин также продлил с 18 января до 31 января срок приема заявок на аукционы на право предоставления 22 невозобновляемых кредитных линий суммарно на 4,3 млрд рублей, а сами аукционы перенес с 24 января на 4 февраля. Кредиты планируется привлечь на тех же условиях, что и на несостоявшихся аукционах.

Запросы предложений на право предоставления республике 22 невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 4,3 млрд рублей, проводившиеся ранее в январе 2019 года, не состоялись из-за отсутствия заявок. Условия запросов были аналогичными условиям аукционов.

Мордовия несколько раз пыталась привлечь кредиты в 2018 году, но из-за отсутствия заявок не смогла этого сделать. Так, Минфин республики рассчитывал на аукционах в октябре прошлого года привлечь 4,4 млрд рублей на 3 года по ставке не выше 8,25% годовых; в ноябре - линии на 4,3 млрд рублей на 3 года по ставке не выше 8,5% годовых; в декабре - линии на 4,3 млрд рублей сроком на 1 год под 8,5% годовых.

Согласно данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 января 2019 года составляет 56 млрд 216,997 млн рублей.

Бюджет республики на 2019 год утвержден с доходами в сумме 37 млрд 540,398 млн рублей, расходами - 37 млрд 525,162 млн рублей, профицитом - 15,236 млн рублей, или 0,04% доходов.

В прошлом году Минфин РФ выпустил приказы о бесспорном взыскании с региона 20,48 млрд рублей из-за нарушения республикой условий реструктуризации бюджетных кредитов. Правительство Мордовии оспорило эти приказы в Арбитражном суде республики, добилось приостановления их действия. Однако впоследствии тот же суд счел неподсудным арбитражным судам спор по поводу правомерности приказов Минфина РФ о взыскании с Мордовии в федеральный бюджет 20,48 млрд рублей. Дело по заявлению правительства республики было прекращено, и таким образом требование Минфина РФ осталось в силе.

Между тем, по данным рейтингового агентства АКРА, Минфин РФ уже частично реструктурировал график списания задолженности, что позволило Мордовии избежать с 1 декабря необходимости возврата средств, равных 15% собственных доходов региона за 2018 год. Сумма, которая согласно новому графику подлежала списанию в 2018 году, была списана Федеральным казначейством в полном объеме. С 1 февраля 2019 года объем списания составит, по оценке АКРА, 81% собственных доходов регионального бюджета-2019. "Если данные средства будут списаны, то республика будет неспособна исполнять свои обязательства по обслуживанию рыночного долга", - считают в АКРА.