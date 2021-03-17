Мэрия Москвы оценила в $7 млрд общий объем поддержки городского бизнеса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В условиях пандемии предприятия Москвы получили в рамках федеральных и городских мер поддержки в общей сложности $7 млрд, почти все эти средства были освоены бизнесом, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он сказал это на открытии международного онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов".

Отдельные меры поддержки в Москве продолжают действовать, отметил чиновник.

Заммэра напомнил, что в столице в 2020 году были введены отсрочки по налоговым платежам и программы по льготному кредитованию для субъектов малого предпринимательства и пострадавших отраслей, закрытые отрасли также освободили от платежей по аренде земельных участков.