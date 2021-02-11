На поддержку бизнеса в Москве во время пандемии выделили 90 млрд руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Более 90 млрд рублей составили субсидии в поддержку московского бизнеса в условиях пандемии, сказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь" в четверг.

"Некий беспрецедентный случай, когда Москва, еще начиная с весны прошлого года, ввела пакеты антикризисных мер. Их всего в течение прошлого года было пять, общая сумма - чуть более 90 млрд рублей", - отметил Немерюк.

Он уточнил, что в пакетах субсидий были отсрочки по налогам, изменение налогов и платежей за аренду городских площадей, субсидии торговым центрам, которые "простили" арендную ставку предприятиям, закрытым на период пандемии. Также дополнительно была ведена компенсация процентной ставки на стабилизационные кредиты.

"Порядка 3 млрд рублей на эти субсидии было потрачено", - подчеркнул глава департамента.

Немерюк также пояснил, что, в среднем, 10-15% ресторанов в год закрывалось (в Москве), на их месте открывались новые. Рестораторы еще в прошлом году обращались в правительство с инициативой сделать для ресторанов НДС 10% и вынести это предложение на федеральный уровень.

"На сегодняшний день пока это решение не принято. (...) Прорабатываем, инициатива была взята под контроль", - сказал Немерюк.