Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

На поддержку бизнеса в Москве во время пандемии выделили 90 млрд руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Более 90 млрд рублей составили субсидии в поддержку московского бизнеса в условиях пандемии, сказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь" в четверг.

"Некий беспрецедентный случай, когда Москва, еще начиная с весны прошлого года, ввела пакеты антикризисных мер. Их всего в течение прошлого года было пять, общая сумма - чуть более 90 млрд рублей", - отметил Немерюк.

Пандемия коронавируса

Он уточнил, что в пакетах субсидий были отсрочки по налогам, изменение налогов и платежей за аренду городских площадей, субсидии торговым центрам, которые "простили" арендную ставку предприятиям, закрытым на период пандемии. Также дополнительно была ведена компенсация процентной ставки на стабилизационные кредиты.

"Порядка 3 млрд рублей на эти субсидии было потрачено", - подчеркнул глава департамента.

Немерюк также пояснил, что, в среднем, 10-15% ресторанов в год закрывалось (в Москве), на их месте открывались новые. Рестораторы еще в прошлом году обращались в правительство с инициативой сделать для ресторанов НДС 10% и вынести это предложение на федеральный уровень.

"На сегодняшний день пока это решение не принято. (...) Прорабатываем, инициатива была взята под контроль", - сказал Немерюк.

Хроника 27 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаЭкономический кризис
Алексей Немерюк Москва Коронавирус

Новости

Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Пандемия коронавируса

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Чиновники подтвердили смерть 2 пациентов в больнице в Подмосковье

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Пандемия коронавируса

Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

До 30 см снега выпадет в Москве с пятницы до воскресенья

Грузовик сбил пешеходов в центре Москвы

Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро

Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');