В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Еще 8 998 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

Это цифра соответствует значениям конца сентября, когда в России впервые была преодолена планка в 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом за сутки, и далее отмечался рост числа заражений.

В Москве суточный прирост составил 1201.

Скончались от вируса за сутки в РФ 427 человек, общее число жертв выросло до 93 364.

Поправились и выписаны 4,02 млн пациентов, в том числе 10 755 за последние сутки.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах РФ. В том числе в Петербурге - 927, в Московской области - 436.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 4,41 млн случаев заражения коронавирусом. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире, а лидируют в антирейтинге США (29,54 млн), Бразилия (11,6 млн) и Индия (11,43 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,28 млн случаев.