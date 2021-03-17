Суточный COVID-прирост в Москве впервые с 12 марта не превысил число выздоровлений

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 1 201 новый случай заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 1 595 пациентов в Москве. Впервые с 12 марта число выздоровевших москвичей превысило число заболевших. Всего от коронавируса в столице излечились 924 494 человека.

Накануне сообщалось о 1 533 случаях инфицирования коронавирусом в Москве. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 17 марта составляет 1 млн 4 тыс. 481.

За сутки коронавирус привел к смерти 53 человек в Москве. С начала пандемии скончались 15 925 москвичей.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев коронавируса в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января суточный прирост новых заболевших превышал 5 тыс.