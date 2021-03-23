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"Союзмолоко" ждет роста себестоимости молочной продукции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") прогнозирует, что в 2021 году вырастет себестоимость производства и переработки молока и увеличатся расходы бизнеса на маркировку молочной продукции. Об этом глава союза Артем Белов заявил на форуме "Агрокомплекс" в Уфе.

Среди факторов роста себестоимости он назвал подорожание бивалютной корзины, рост цен на корма (особенно белковые), на горюче-смазочные материалы, на минеральные удобрения.

"По нашим оценкам, себестоимость молока за прошлый год выросла почти на 15 процентных пунктов. В переработке такая же ситуация наблюдалась, рост себестоимости составил от 5% до 7% в зависимости от категории", - уточнил Белов.

При этом цена на готовую продукцию возросла незначительно - на треть меньше продовольственной инфляции - на фоне снижения реальных доходов населения, добавил он.

Введение маркировки молочной продукции он назвал "одной из самых дорогостоящих мер, которая будет организована в пищевой индустрии". Белов призвал обсудить вопрос о касающийся компенсации затрат бизнеса на маркировку.

В долгосрочной перспективе "развитие молочной индустрии достаточно оптимистично": дальнейшее импортозамещение, рост потребления внутри страны и объема экспорта, предположил глава союза.

2020 год, по оценке Белова "был не таким плохим для молочной индустрии, как можно было ожидать в начале года, когда мы столкнулись с полным локдауном, закрытием целых индустрий" и паническими ожиданиями.

Среди благоприятных факторов, повлиявших на спрос на молочную продукцию в регионах России, он назвал смену рациона потребления в условиях самоизоляции (рост потребления сметаны, масла, сыров во время перекусов), ограничение международного взаимодействия (основные расходы - на питание вместо традиционных затрат на путешествия), прямую господдержку семей с детьми.

Ранее в "Союзмолоке" спрогнозировали, что в 2021 году производство сырого молока в стране вырастет на 3,5%.

Производство молока в России в 2020 году превысило 32 млн тонн, это на 855 000 тонн больше, чем 2019 году, говорил в январе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Союзмоолоко Артем Белов коронавирус Дмитрий Патрушев Минсельхоз

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