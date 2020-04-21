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"Союзмолоко" предупредил о риске прекращения роста производства российского сыра

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Снижение платежеспособного спроса из-за коронавируса может остановить поступательный рост производства сыра в России, который начался благодаря продуктовому эмбарго, заявили в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко").

Экономический кризис

Гендиректор организации Артем Белов назвал снижение спроса главным риском для сыродельной отрасли. При благоприятном сценарии развития в 2020 году производство сыра может увеличиться на 10%, считают в союзе.

В январе и феврале 2020 года в месяц в России производилось 43 000 - 44 000 тонн сыра, тогда как до введения продэмбарго этот показатель не превышал 24 000 тонн, говорится в аналитическом отчете "Союзмолока". В 2019 году было произведено 524 000 тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2018 году. Рост производства обеспечен как наращиванием мощностей действующих предприятий, так и реализацией инвестиционных проектов рядом крупных производителей, в том числе АО "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, ЗАО "Умалат", ООО "Комос Групп", ООО "Хохланд Руссланд" и другими.

Белов напомнил, что после ограничения импорта появился реальный интерес к российским сырам. Также на рынке хорошо сказались усилия государства по борьбе с фальсификатом, важный психологический эффект имело введение системы прослеживаемости "Меркурий", разделение полок и внедрение новой системы наименований продуктов с заменителями молочных жиров.

21 апреля российские производители продовольствия предложили правительству ввести мораторий на изменения законодательства, в том числе техрегламентов Таможенного союза, которые ухудшили бы ведение бизнеса. А также они попросили отложить вступление в силу отдельных нормативных документов. В частности, они попросили не расширять "дорогостоящую систему маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками" на новые отрасли, в том числе молочную отрасль и производство упакованной воды. Также они призвали не вводить новые экологические и утилизационные сборы и временно отменить требования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в части обязательности получения комплексного экологического разрешения.

Союзмолоко Артем Белов коронавирус

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