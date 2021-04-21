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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
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Володин предложил бизнесу подключиться к кампании по вакцинации

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российскому бизнесу пора активно подключаться к кампании по вакцинации от коронавируса и сделать прививки доступными для своих сотрудников, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он через Telegram призвал предпринимателей "занять более активную и ответственную позицию".

По словам Володина, избежать новых волн пандемии можно только при массовой вакцинации и формирования популяционного иммунитета за этот счет.

Спикер отметил, что "делать прививку или нет — это личный выбор каждого", но добавил, что в сложившейся ситуации вакцинация - "это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом".

С участием бизнеса вакцинация может пойти "гораздо эффективней", убежден он.

Он напомнил, что в 2020 году из-за ограничений, введеных в условиях пандемии, "пострадали люди и целые отрасли экономики", но, благодаря помощи со стороны государства, Россия прошла этот сложный период "с меньшими потерями, чем другие страны".

Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин коронавирус

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