Володин предложил бизнесу подключиться к кампании по вакцинации

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российскому бизнесу пора активно подключаться к кампании по вакцинации от коронавируса и сделать прививки доступными для своих сотрудников, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он через Telegram призвал предпринимателей "занять более активную и ответственную позицию".

По словам Володина, избежать новых волн пандемии можно только при массовой вакцинации и формирования популяционного иммунитета за этот счет.

Спикер отметил, что "делать прививку или нет — это личный выбор каждого", но добавил, что в сложившейся ситуации вакцинация - "это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом".

С участием бизнеса вакцинация может пойти "гораздо эффективней", убежден он.

Он напомнил, что в 2020 году из-за ограничений, введеных в условиях пандемии, "пострадали люди и целые отрасли экономики", но, благодаря помощи со стороны государства, Россия прошла этот сложный период "с меньшими потерями, чем другие страны".