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Экс-гендиректор "Магнита" и "Пятерочки" стала консультантом "Агрокомплекса Ткачева"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" Ольга Наумова назначена стратегическим консультантом "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева", одного из крупнейших агрохолдингов в России. В компании сообщили, что она будет руководить работой по повышению эффективности холдинга.

"Моя первоочередная задача - систематизировать управление проектами. Определить приоритеты и выстроить процесс проработки с точки зрения потенциала рынка и с учетом синергетического эффекта в масштабах всей группы", - сказала Наумова через пресс-службу.

Она также займется экспертной поддержкой решений компании по цифровой трансформации бизнеса и развитию розницы и будет готовить предложения по разным направлениям деятельности агрохолдинга.

Наумова вошла в состав стратегического совета - совещательного органа, в который также входят топ-менеджеры "Агрокомплекса". Совет решает широкий круг вопросов долгосрочного развития компании в части инвестиций, географии поставок и каналов продаж, цифровизации, реструктуризации непрофильных активов, а также ключевых финансово-экономических результатов работы.

Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В холдинг входит 29 предприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и другие. Собственная торговая сеть холдинга превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России. По данным на конец ноября 2020 года, земельный банк "Агрокомплекса" составил 665 тыс. га, в том числе 635 тыс. га обрабатываемых сельхозземель.

Ольга Наумова Александр Ткачев Агрокомплекс Ткачева Магнит Пятерочка

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