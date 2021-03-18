Лидеры думских фракций раскритиковали риторику Байдена. Обобщение

Президент США Джо Байден Фото: Bill O'Leary/The Washington Post via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Руководители всех четырех фракций в Государственной думе подвергли критике высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Об этом парламентарии заявили российским журналистам в четверг.

ЕР: "Вызов всему миру"

"Конечно, это серьезный вызов и не только нашей стране, нашему президенту, это вызов всему миру, потому что у этого парня "красная кнопка", и как он с ней поступит, никто не знает", - сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Депутат упомянул о причастности Байдена к бомбардировкам в Югославии, конфликтам в Ираке, Ливии и Сирии, "где погибли более миллиона людей, среди которых десятки тысяч детей". Напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном лидер парламентского большинства назвал самым заметным за все время, в том числе за период холодной войны, а высказывания Байдена связал с успехами российской COVID-вакцины "Спутник V" и с седьмой годовщиной присоединения Крыма к России.

КПРФ: "Спланированная провокация"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает высказывания Байдена самой большой провокацией в истории США.

"Вчера прозвучала провокация, которой в истории Америки раньше не было, когда первый человек, руководитель, президент по сути дела обвинил в убийстве руководство нашей страны", - сказал Зюганов.

Он считает, что положительный ответ Байдена на вопрос о том, считает ли тот Путина "убийцей", - это "хорошо спланированная спецоперация", цель которой - обострение двусторонних отношений. Высказывания такого рода руководитель коммунистов назвал недопустимыми, но продолжать "диалог высокого достоинства" с США все же счел необходимым.

ЛДПР: "Это приближение к войне"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, критикуя высказывания Байдена, усомнился в его физическом здоровье и высказал опасение, что подобные высказывания приведут к эскалации отношений Вашингтона и Москвы.

"Это недопустимо, это отвратительно. Это приближение состояния международных отношений к войне", - сказал Жириновский.

По мнению главы ЛДПР, за вызовом посла РФ в Москву для консультаций может последовать отзыв посла, снижение уровня дипломатических отношений и другие недружественные шаги. Также Жириновский не исключает, что со стороны США в дальнейшем могут последовать локальные провокации, в том числе у границ России с Украиной или с прибалтийскими странами.

СР: "Нужно наказывать"

Глава фракции "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов, в свою очередь, придерживается мнения, что Москве не нужны дипломатические отношения "со страной, где президент позволяет оскорблять нашего президента", и поддерживает решение МИД вызвать российского посла в Москву для консультаций.

"Часто после таких консультаций следует разрыв дипотношений. Я считаю, что, если не одумается господин Байден, такой шаг вполне возможен, наверное, (он - ИФ) был бы правильным", - сказал Миронов.

"Такие высказывания со стороны президента США недопустимы, за это господина Байдена нужно наказывать", - пояснил лидер СР.