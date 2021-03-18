Пригожин готов через суд добиваться документов ФБР с информацией о нем

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин намерен опубликовать документы ФБР с информацией о нем в случае, если получит их, он готов добиваться этого в суде.

"В случае, если все материалы будут предоставлены, они немедленно будут опубликованы. На данный момент на просьбу рассекретить материалы дела 2018 года в отношении "Конкорда" не поступило ни одного ответа от генпрокурора США", - заявили "Интерфаксу" в компании Пригожина "Конкорд", отвечая на запрос агентства.

Там добавили, что, если ФБР откажет Пригожину в предоставлении всех имеющихся в их распоряжении документов в отношении него, юридическая служба компании будет добиваться этого в судебном порядке.

Ранее пресс-служба "Конкорда" сообщила, что Пригожин, объявленный ФБР в розыск в связи с вмешательством в американские выборы 2016 года, хочет ознакомиться с имеющимся у бюро документами, касающимися лично его. "В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично", - говорилось в заявлении Пригожина, распространенном "Конкордом".

ФБР в конце февраля распространило сообщение о розыске 13 человек, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и вмешательстве во внутренние дела страны. Среди людей, значащихся в списке - Пригожин.

Суд округа Колумбия в марте минувшего года согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" по делу о вмешательстве в выборы США. Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования.

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)". "Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - сообщалось в прокурорском ходатайстве, направленном в суд.

Пригожин в свою очередь заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда", являлись ложными.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.