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Индекс МосБиржи упал ниже 3500 пунктов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в четверг откатился ниже рубежа 3500 пунктов на фоне падения котировок нефти (цена Brent упала ниже $66,5 за баррель) и антироссийских санкционных рисков, хотя еще два дня назад поднимался выше 3600 пунктов.

К 17:05 индекс МосБиржи упал на 0,25%, до до 3499,19 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до до 1489,64 пункта. Вlue chips демонстрировали смешанную динамику в пределах 4,4%.

В лидерах отката выступают акции "Яндекса" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), АФК "Система" (-1,7%), "Татнефти" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,5%).

Подорожали расписки Ozon (+4,4%), акции UC Rusal (+3,5%), "АЛРОСА" (+2,7%), "Магнита" (+2,5%), "НЛМК" (+2,1%).

Откат российского рынка начался накануне после заявлений президента США Джо Байдена о том, что "Россия заплатит" за вмешательство в выборы в США, а также на фоне роста доходностей UST (доходность 10-летних бондов в четверг подскочила к 1,75% годовых).

16 марта индекс МосБиржи поднимался выше рубежа 3600 пунктов, обновив исторический максимум.

Мосбиржа РСТ США Джо Бйден UST

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