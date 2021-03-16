Индекс МосБиржи впервые достиг уровня 3600 пунктов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На старте торгов 16 марта индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадками и впервые в своей истории достиг рубежа 3600 пунктов.

В первую минуту торгов он в пике рос на 05%, до 3600,68 пункта.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,4%, до 3596,86 пункта, индекс РТС поднимался на 0,6%, до 1553,8 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 12 копеек, до 2,92 рубля (+0,12 рубля), доходность 10-летних UST снизилась на 0,5%, до 1,599% годовых.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,2%), Polymetal (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), банка ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), расписки Ozon (+0,6%), акции "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "Московской Биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).

Днем ранее выросли индексы акций в США, во вторник продолжился подъем в Азии на ожиданиях возобновления экономической деятельности в США после принятия пакета помощи объемом $1,9 трлн для американской экономики.

В США в понедельник фондовые индексы выросли на 0,5-1,1%, отыграв потери начала сессии, при этом Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,7%) достигли новых рекордных уровней на фоне оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической деятельности в США.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания ФРС относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте вырос на 5,3 пункта - до 17,4 пункта (максимум с июля 2020 года) с февральских 12,1 пункта. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали подъем показателя до 15 пунктов.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы США, итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания ФРС относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке цены проседают на фоне новой волны карантинных мер в Европе в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 1,1%, до $68,11 за баррель (-0,5% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 1,2%, до $64,61 за баррель (-0,3% накануне).