В РФ доля выпускников, собирающихся поступать в вузы, за 11 лет упала в два раза

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - О намерении своих детей, заканчивающих в этом году российские средние школы, получить высшее образование, сообщают 43% родителей, в 2010 году эта доля составляла 80%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, каждый пятый участник опроса (21%) сообщил, что его ребенок после школы пойдет учиться в среднее профессиональное учебное заведение - техникум или колледж, в 2010 году таких респондентов было 8%.

По данным SuperJob.ru, каждый четвертый (26%) опрошенный отмечает, что его ребенок еще не определился с тем, чем будет заниматься после окончания школы. По сравнению с 2010 годом количество таких выпускников увеличилось более чем вчетверо (тогда этот показатель находился на уровне 6%).

По результатам опроса, 2% родителей выпускников сообщили, что их ребенок не собирается после школы пойти учиться дальше, а намерен найти работу, 8% респондентов признались, что им ничего не известно о планах своих детей на ближайшее будущее.

Опрос был проведен 22 января - 15 марта 2021 года среди 2000 респондентов из родителей детей, заканчивающих школу в этом году, в 357 населенных пунктах, во всех федеральных округах.