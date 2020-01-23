Россияне назвали пять лучших вузов страны

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Более трети сограждан (39%) назвали Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова лучшим российским вузом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Кроме того, согласно результатам исследования, 12% респондентов считают лучшим вузом Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана - каждый десятый опрошенный, Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) - 5% участников опроса и Высшую школу экономику (ВШЭ) - 3 % респондентов.

По данным ВЦИОМ, при выборе вуза для себя или для своих детей 99% участников опроса назвали очень важным показателем уровень квалификации преподавателей. При подборе вуза для респондентов также важны такие факторы, как высокий уровень подготовки по выбранной специальности, доступность стоимости образования, наличие бюджетных мест и возможность без проблем найти работу по окончании учебы.

Большую роль при выборе вуза сыграл бы факт наличия хорошей технической ресурсной базы — 95% россиян назвали это важным. Также в топ показателей, влияющих на выбор высшего учебного заведения, попал фактор отсутствия коррупции и взяточничества — по мнению 94% россиян, это важно или очень важно.

Наличие общежития посчитали важным в той или иной степени 84% наших соотечественников. Престиж вуза и наличие возможностей для международных стажировок заняли 9 и 10 места в списке факторов, влияющих на выбор вуза: важными их посчитали 75% и 74% наших соотечественников соответственно. Удобное расположение вуза (72%), совет родителей (69%), наличие военной кафедры (67%), легкость поступления (66%) и обучения в вузе (53%) также были названы важными причинами в выборе вуза более чем половиной россиян.

Завершают список факторов, влияющих на выбор высшего учебного заведения, такие социальные аспекты, как наличие связей для поступления (36%) и опыт близких, друзей или знакомых, учившихся в этом вузе (29%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 22 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.