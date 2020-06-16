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Выпускники российских школ стали меньше стремиться в вузы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Половина выпускников средних школ (48%) в этом году планируют поступить в высшие учебные заведения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс"; это почти на треть меньше, чем в 2010 году.

Опрос показал, что 22% выпускников средних школ в этом году планируют продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях. Из тех, кто хочет пойти в колледжи и специальные училища, 16% выпускников хотят получить специальность программиста, 12% потенциальных абитуриентов средних учебных заведений подумывают стать медсестрой (медбратом), по специальности повара (кондитера) эта доля составляет 5%, бухгалтера - 4%, слесаря-автомеханика - 3%.

В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с 2010 годом желающих поступить в вузы стало меньше на 32%, тогда как в колледжи и училища хотят поступать почти втрое больше выпускников средних школ - (8% десять лет назад и 22% - в настоящее время). Каждый пятый выпускник средней школы этого года (20%) пока не определился, где учиться.

Исследование показало, что среди потенциальных абитуриентов вузов наиболее популярны высшие учебные заведения, где готовят врачей (21%) и программистов (15%).

Согласно опросу, инженерами и юристами хотят стать по 7% выпускников, желающих получить высшее образование, выучиться на экономиста хотят 6% потенциальных абитуриентов из выпускников средних школ, и 6% выпускников выбрали для себя профессию учителя.

Специальность филолога привлекает 4% выпускников, желающих пойти в вуз, журналистами и переводчиками хотят стать по 2% потенциальных абитуриентов, подавать документы в военный вуз думают 1% выпускников средних школ.

Опрос был проведен 7-11 июня 2020 года среди 1600 респондентов из родителей выпускников средних школ в этом году. Исследование охватило 282 населенных пункта, во всех федеральных округах.

Superjob.ru

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