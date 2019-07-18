Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Социологи отмечают, что среди россиян укрепляется скептический настрой в отношении высшего образования как обязательного условия для удачной карьеры. В 2008 году так думали 45% сограждан, сейчас такую позицию занимают 68% респондентов.

По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Социологи отмечают, что чаще всего такие сомнения фиксируются среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет: о завышенной значимости высшего образования говорят 74% респондентов данной возрастной категории.

За последние три года среди граждан РФ все чаще распространяется мнение о снижении доступности высшего образования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По результатам социологического исследования, в настоящее время практически две трети россиян (63%) склоняются к тому, что высшее образование становится менее доступным, в 2016 году такой точи зрения придерживались немногим более половины сограждан (53%).

По данным опроса, 65% респондентов не считают, что ради диплома о высшем образовании в настоящее время все средства хороши, в 2008 году такую позицию занимали 51% опрошенных.

Ситуация с оценкой ценности высшего образования постепенно меняется, комментирует данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Ещё несколько лет назад позицию большинства соотечественников по этому вопросу можно было охарактеризовать формулой "должно быть, и за ценой не постоим". Теперь становится очевидно, что высшее образование - лишь один из инструментов достижения успеха. Остаётся надеяться, что это добавит осознанности как в выборе вузов, так и направлений обучения", - отметил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 9 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.