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Пожар в химкинской многоэтажке локализовали

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пожар в многоэтажке в Химках, возникший после взрыва в квартире на восьмом этаже, локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Около 11 часов пожар был локализован на площади 12 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после взрыва предположительно газа в девятиэтажном доме в Химках произошел пожар. По данным МЧС, один человек при взрыве погиб, из-под завалов достали выжившего ребенка.

Информированный источник отметил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа и взрыв.

Проверяется информация о том, что взрослый, находившийся в квартире с двумя детьми, мог уснуть, а дети не заметили утечку из трубы или плиты, добавил он.

Химки Подмосковье

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