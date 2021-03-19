В Химках после взрыва от газоснабжения отключили 36 квартир

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Химках, в жилом девятиэтажном кирпичном доме после взрыва перекрыли подачу газа в 36 квартир, сообщило Минэнерго Московской области. На место направлена бригада "Мособлгаза", которая выяснит причины взрыва.

В министерстве уточнили, что взрыв произошел по адресу улица Зеленая, дом 16, квартира 137.

В областном МЧС сообщают, что сигнал о взрыве поступил в 10:24. Прибывшие на место пожарные увидели, что горят квартиры на 8 и 9 этажах, между ними обрушились межэтажные перекрытия, на лоджиях 8-го этажа выбило кирпичные ограждения.

В 11:03 возгорание локализовали на площади 12 кв. м. В 11:30 открытое горение потушили.

Погибли два человека, один пострадал, сообщил "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС.

Источник агентства ранее говорил, что найдены погибшими один взрослый и один трехлетний ребенок. 12-летнего ребенка вытащили из-под завалов живым.