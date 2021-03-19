В жилом доме в Химках произошел взрыв

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Газовоздушная смесь могла взорваться в девятиэтажке в подмосковных Химках, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел в квартире на восьмом этаже в доме на улице Зеленая. Начался пожар, уточнил собеседник агентства.

Позднее источник сообщил, что в результате происшествия обрушился фасад квартиры на восьмом этаже по всей площади, также повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

Информации о пострадавших пока нет.