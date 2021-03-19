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Один человек погиб при взрыве в Химках

Находившегося под завалами ребенка спасли

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ребенок поднят живым из-под завалов в многоэтажке в Химках, еще один человек погиб, сообщили журналистам в МЧС РФ.

В МЧС добавили, что в доме, где произошел взрыв, всего девять этажей, он кирпичный. Здание газифицировано.

"Площадь обрушений между этажами - 25 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекается 57 человек и 15 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Ранее о гибели одного человека сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В пресс-службе МЧС РФ уточняли, что под завалами могут находиться два человека. Сообщалось, что разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами.

Взрыв произошел в жилом доме в Химках на улице Зеленой, в результате начался пожар.

Химки МЧС России

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