Песков назвал целью диалога с Байденом предотвращение вреда отношениям двух стран

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Джо Байдену пообщаться в открытом режиме, чтобы не позволить беспрецедентным заявлениям американского президента нанести окончательный вред двусторонним отношениям, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Между двумя президентами не может быть дебатов. Он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Путин хотел бы обсудить с Байденом регулярные обвинения в адрес России и двусторонние отношения.

Говоря о том, каким может быть формат общения двух президентов, будет ли это телеэфир или интернет-эфир, Песков отметил, что пока нет и не может быть никаких деталей. "Пока мы даже не знаем о решении американцев. Естественно, о каких-то уже форматах конкретных можно говорить только после получения реакции американской стороны", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, открытый разговор будет интересен и американцам, и россиянам. "Поскольку слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения", - заметил пресс-секретарь.

У Пескова также поинтересовались, рассматривают ли в Кремле вариант, что Байден откажется от предложенного Путиным контакта, и как будут расценивать подобный шаг.

"Президент выступил с инициативой, он выступил с предложением, причем выступил с предложением в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена. Я могу это охарактеризовать только словом "плохое". Президент сказал, что, несмотря ни на что, нет смысла играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями", - сказал он.

"Есть смысл продолжать отношения России и США. Это - мировоззрение и подход президента РФ Путина. Но я не могу ничего говорить вам о потенциальном подходе президента Байдена", - добавил Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать ответ Белого дома на предложение Путина, который ранее назвал возможными днями проведения такой беседы пятницу или понедельник. Из ответа следует, что Байден в пятницу занят.

"Это означает, что сегодня это не может состояться, но, поскольку президент Путин сказал, что или в пятницу, или в понедельник, поскольку в субботу-воскресенье Путин будет не в совсем удобных условиях для организации общения с президентом США, остается вариант с понедельником. Или остается еще вариант в любое удобное время для президента США", - сказал Песков.