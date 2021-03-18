В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине

Президент США Джо Байден Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не сожалеет о резких словах в адрес президента РФ Владимира Путина, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не сожалеет ли Байден о своих недавних словах в адрес Путина.

Журналист спрашивал об утвердительном ответе Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".

Псаки напомнила, что Путин и Байден давно знакомы, так как "много лет находятся на мировой арене". По ее словам, США убеждены, что могут, несмотря на разногласия, сотрудничать с РФ в ряде сфер.

Ранее сам Путин пожелал здоровья лидеру США Джо Байдену в ответ на заявления в свой адрес.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин.

При этом он отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.