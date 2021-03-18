Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:09Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине

В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине
Президент США Джо Байден
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не сожалеет о резких словах в адрес президента РФ Владимира Путина, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не сожалеет ли Байден о своих недавних словах в адрес Путина.

Журналист спрашивал об утвердительном ответе Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".

Псаки напомнила, что Путин и Байден давно знакомы, так как "много лет находятся на мировой арене". По ее словам, США убеждены, что могут, несмотря на разногласия, сотрудничать с РФ в ряде сфер.

Ранее сам Путин пожелал здоровья лидеру США Джо Байдену в ответ на заявления в свой адрес.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин.

При этом он отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

США Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Берлин предложил США помочь Киеву вместо санкций против Nord Stream 2

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден к беседе с Путиным

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден к беседе с Путиным

США призвали компании прекратить участие в проекте "Северный поток 2"

США призвали компании прекратить участие в проекте "Северный поток 2"

Путин предложил Байдену поговорить по телефону 19 или 22 марта

Путин предложил Байдену поговорить по телефону 19 или 22 марта
Пандемия коронавируса

Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Правительство Финляндии затравили в интернете женоненавистники

Правительство Финляндии затравили в интернете женоненавистники

Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V"

В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V"

Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');