Обвиняемого в поджоге отдела СК следователя вернули под домашний арест

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд по просьбе следствия перевел бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова из СИЗО под домашний арест, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Митасова обвиняют в организации поджога отдела СК в Новой Москве в мае 2017 года.

По словам Софинской, эту просьбу следователь мотивировал наличием у Митасова заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей.

Митасова задержали в ноябре 2020 года. Как говорил источник "Интерфакса", он стал фигурантом уголовного дела о поджоге здания отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа в мае 2017 года. Показания на него дали предполагаемые поджигатели. Они сказали, что он им пообещал 50 000 рублей за поджог. По версии следствия, Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым конфликтовал.

1 декабря Басманный суд поместил Митасова под домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение в Мосгорсуде. 18 декабря Басманный суд Митасова арестовал.

Ему предъявлено обвинение в организации уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294).

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округам в поселке Газопровод загорелся в ночь на 19 мая 2017 года. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.