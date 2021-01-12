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Суд попросили арестовать экс-следователя Митасова по делу о поджоге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы 18 января повторно рассмотрит ходатайство об аресте бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, которого обвиняют в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Этот суд 1 декабря отказался арестовывать Митасова и поместил его под домашний арест до 30 января. Прокурор оспорил это решение, и Мосгорсуд направил вопрос о мере пресечения Митасову в районный суд на новое рассмотрение.

Митасов - следователь по особо важным делам отдела СК в Новой Москве подполковник юстиции. О его задержании "Интерфакс" узнал от источника в начале декабря. Следователю вменяют организацию уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК).

По сведениям собеседника "Интерфакса", показания на Митасова дали два уроженца Дагестана, которые заявили, что он поручил им поджечь отдел СК в мае 2017 года. Следствие считает, что Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым вступил в конфликт. Для этого он нанял поджигателей и передал им ключ от входной двери отдела.

Отдел СК по Троицкому и Новомосковскому округам в поселке Газопровод загорелся в ночь на 19 мая 2017 года. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. По данным следствия, материалы уголовных дел и вещественные доказательства тогда не пострадали.

Максим Митасов СКР Басманный суд Мосгорсуд ТиНАО Москва

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