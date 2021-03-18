Следователь попросил вернуть под домашний арест подозреваемого в поджоге отдела СК

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы 19 марта рассмотрит просьбу следователя перевести из СИЗО под домашний арест бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, обвиняемого в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, следователь указал в ходатайстве, что у Митасова есть заболевания, из-за которых его нельзя держать под рестом.

О задержании Митасова стало известно в конце ноября 2020 года. По данным источника "Интерфакса", бывший следователь стал фигурантом уголовного дела о поджоге здания отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа в мае 2017 года.

1 декабря Басманный суд поместил Митасова под домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение, Мосгорсуд направил вопрос о мере пресечения на новое рассмотрение, и 18 декабря Басманный суд бывшего следователя арестовал.

Басманный суд до 30 января арестовал бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, которого обвиняют в организации поджога отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы в мае 2017 года.

Митасову предъявлено обвинение в организации уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294). По словам источника "Интерфакса", показания на него дали двое уроженцев Дагестана, подозреваемые поджигатели. Они заявили, что он им предложил 50 000 рублей за поджог.

По предварительным данным, Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым он конфликтовал.