"Мечел" просрочил выплаты "тела" ЕСА-кредита

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Срок погашения долга "Мечела" перед ECA-кредиторами истек в январе этого года, компания продолжает переговоры о его реструктуризации, говорится в ее отчете.

"В январе 2021 года все экспортные кредитные соглашения истекли, не будучи погашенными, и ECA-кредиторы могут потребовать выплату долга либо обратить взыскание на залоги. Если ECA-кредиторы прибегнут к принудительному взысканию долга, это может привести к кросс-дефолту по другим нашим обязательствам и досрочному взысканию практически всей нашей задолженности. У нас нет ресурсов, чтобы выплатить просроченный долг или немедленно удовлетворить требования о досрочном погашении долга, если они поступят от кредиторов", - сообщает "Мечел".

Размер нереструктурированного долга перед ECA-кредиторами, по последним данным, составляет $420 млн. "Мечел" рассчитывает завершить его реструктуризацию в этом году, говорится в отчете.

Доля просроченного долга в общей задолженности "Мечела" выросла до 11,1% с 6,6% на конец 2019 года, несмотря на то, что компания в прошлом году погасила часть долга перед госбанками за счет прибыли от продажи Эльги.

Ковенанты "Мечела" по долгу перед госбанками после прошлогодней реструктуризации предполагают, что в 2021 году соотношение общего долга к EBITDA группы не должно превышать 6х. Далее предусмотрено постепенное ужесточение этого ковенанта до 3х с 2024 года. Соотношение EBITDA к консолидированным финансовым расходам должно быть не менее 2х в 2021-2022 годах и не менее 3х в 2023-2027 годах. Также компания должна поддерживать соотношение денежного потока от операционной деятельности к EBITDA не ниже 80%, EBITDA к выручке - не ниже 15% в 2021 году и 20%, начиная с 2022 года.

На конец 2020 года "Мечел" нарушал основные финансовые ковенанты перед госбанками, следует из отчетности. Так, соотношение чистого долга к EBITDA и общего долга к EBITDA превышало 8х при ковенантном значении в 6х. Также были нарушены условия по соотношению EBITDA к чистым процентным расходам и консолидированным финансовым расходам.

Портфель заложенных активов после реструктуризации претерпел следующие изменения: доля заложенных акций "Коршуновского ГОКа" сократилась до 50%+2 акции (было 80%+2 акции), также в залог были переданы 1,95% акций самого ПАО "Мечел". В списке заложенных активов больше не значатся акции "Мечел Транс", ООО "Финком-Инвест", а также проданные активы Эльгинского угольного комплекса.

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов на конец 2020 года составил 325,6 млрд рублей. В прошлом году "Мечел" погасил 99,5 млрд рублей долга, в основном из средств от продажи Эльги.

Весной 2020 года "Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ: срок погашения продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Grace-период реструктуризация не предполагает.