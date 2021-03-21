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Причину переноса запуска "Союза" с Байконура устранили

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Специалисты устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой пуск ракеты "Союз-2.1а" с Байконура был отложен на два дня, сообщили в компании "Главкосмос".

"Идем на пуск завтра", - говорится в сообщении в твиттере "Главкосмоса".

Пуск "Союза" с иностранными спутниками должен был состояться в 09:07 по московскому времени в субботу, но за 38 минут до старта в "Роскосмосе" сообщили, что он отложен на резервную дату, 21 марта. Позднее пуск был перенесен на понедельник.

В трансляции госкорпорации накануне уточняли, что перенос произошел по техническим причинам. Как сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в ракете-носителе не были выявлены технические неисправности.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования земли CAS500-1 и кластер спутников полезной нагрузки. Всего планируется запустить 38 аппаратов.

Главкосмос

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