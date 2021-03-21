Членство губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановят

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Единая Россия" приостановит членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взятки, заявил в воскресенье замсекретаря Генсовета партии, ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко.

Такое решение будет принято в ближайшее время, пояснил Ревенко, слова которого цитирует официальный телеграм-канал "Единой России". Секретарь добавил, что вопрос о полном исключении Белозерцева из партии будет зависеть от решения суда.

Как сообщили в Следственном комитете в воскресенье, уголовное дело возбуждено против Белозерцева, руководителя фармгруппы "БИОТЭК" Бориса Шпигеля и других лиц по статьям о даче и получении взятки.

По данным источника "Интерфакса", Белозерцева в ближайшее время доставят в Москву для проведение следственных действий.