Пензенского губернатора поздно вечером доставят в Москву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в получении крупной взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев будет доставлен в Москву вечером в воскресенье и помещен в ИВС до избрания меры пресечения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следствие будет ходатайствовать об аресте губернатора, судебное заседание, как ожидается, состоится в понедельник", - добавил собеседник агентства.

Белозерцев был задержан ранее в субботу по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получал взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Общая сумма за период с января по сентябрь 2020 года превысила 31 млн рублей.

В зависимости от роли каждого, задержанные подозреваются в даче и получении взятки (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ).