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Источник рассказал о подаренных пензенскому губернатору часах за 5 млн руб.

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в получении крупной взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля не только деньги, но и часы премиум-класса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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По его словам, часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей Белозерцев получил после избрания главой региона. "Этот подарок квалифицируется как взятка", - отметил собеседник агентства.

"Правоохранительные органы заинтересовалось губернатором в ходе проверок закупки лекарств региональными администрациями. Заподозрив, что в Пензенской области препараты приобретают по завышенным ценам, разговоры Белозерцева стали прослушивать", - сказал источник.

Как сообщалось, Белозерцев и Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", были задержаны, их подозревают в коррупции.

По данным следствия, Белозерцев получал от Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки. Общая их сумма за период с января по сентябрь 2020 года превысила 31 млн рублей.

Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года, в прошлом году переизбран на второй срок.

Пензенская область Иван Белозерцев

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