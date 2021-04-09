Госкомиссия разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госкомиссия приняла решение о готовности к заправке и пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая в пятницу утром доставит на орбиту новый экипаж МКС, сообщает "Роскосмос".

"По результатам испытаний, проведенных специалистами дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" на стартовом комплексе площадки № 31, члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и последующий пуск", - говорится в сообщении.

Заправка корабля начнется в 06:15 мск и завершится к 07:55 мск. Пуск ракеты запланирован на 10:42 по московскому времени с площадки №31.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 25 минут (стыковку корабля с модулем "Рассвет" осуществят в 14:07 мск). Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

В состав экипажа корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма. По его словам, командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта корабле полетят командир и два участника космического полета".

Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", старт которого запланирован на июль. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.