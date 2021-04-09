Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:13Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Госкомиссия разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госкомиссия приняла решение о готовности к заправке и пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая в пятницу утром доставит на орбиту новый экипаж МКС, сообщает "Роскосмос".

"По результатам испытаний, проведенных специалистами дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" на стартовом комплексе площадки № 31, члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и последующий пуск", - говорится в сообщении.

В РоссииРакета с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартует с БайконураРакета с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартует с БайконураЧитать подробнее

Заправка корабля начнется в 06:15 мск и завершится к 07:55 мск. Пуск ракеты запланирован на 10:42 по московскому времени с площадки №31.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 25 минут (стыковку корабля с модулем "Рассвет" осуществят в 14:07 мск). Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

В состав экипажа корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма. По его словам, командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта корабле полетят командир и два участника космического полета".

Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", старт которого запланирован на июль. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.

Союз-2.1а Союз МС-18 Роскосмос МКС

Новости по теме

Новости

Следственные органы начали проверку по факту возгорания на траулере в Охотском море

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартует с Байконура

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартует с Байконура

Защита подала жалобы на сотрудников колонии из-за видео с Навальным

Суд Петербурга зарегистрировал дело о нарушениях антикоронавирусных правил на "Артдокфесте"

Что произошло за день: четверг, 8 апреля

Владимир Путин назначил Алексея Русских врио ульяновского губернатора

Россия и мир: Опасные постановки "Квартала 95"

Россия и мир: Опасные постановки "Квартала 95"

Концерн "Покровский" намерен оспаривать уголовное преследование его владельца

Суд в Москве продлил арест фигуранту дела о госизмене

Пандемия коронавируса

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');