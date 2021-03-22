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В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Еще 9 284 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

На протяжении двух минувших недель суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ держался на уровне более 9 тыс., за исключением 17 марта, когда было зарегистрировано 8 тыс. 998 случаев, что стало минимальным значением с конца сентября 2020 года. В целом, снижение числа заболевших коронавирусом в РФ отмечается с начала года, максимум был достигнут 24 декабря 2020 года - почти 30 тыс. случаев за сутки.

Скончалcя от вируса еще 361 человек, общее число жертв COVID-19 в России достигло 95 391.

Поправились и выписаны 4,07 млн пациентов, в том числе 7 790 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 83 регионах России. В Москве суточный прирост составил 1586. Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области - три случая, в Еврейской АО - два случая, в Тыве - один случай. В Ненецком АО и Чукотском АО не выявлено ни одного случая.

За все время пандемии в РФ было выявлено 4,46 млн случаев инфицирования.

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