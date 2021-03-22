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Суточный COVID-прирост в Москве увеличился после 4 дней снижения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Еще 1 586 случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за последние 24 часа, это превышает показатели предыдущих суток, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось об обнаружении 1 511 инфицированных.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

За все время пандемии в Москве было выявлено более 1,013 млн заражений COVID-19.

Число выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом составило 1 132 человека - более 70% от числа заболевших за 24 часа. Общее число достигло 932 428.

За сутки скончались от коронавируса 56 москвичей, общее количество жертв достигло 16 184.

Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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