Кремль не исключил отстранения от должности губернатора Белозерцева

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может отстранить губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении крупной взятки, от должности в связи с утратой доверия.

"До сих пор он трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, запрашивал ли Кремль информацию по Белозерцеву перед губернаторскими выборами, Песков сказал: "Здесь я вам ничего не могу сказать, есть соответствующее антикоррупционное подразделение в администрации президента, они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия, но, как вы понимаете, это работа непубличного характера".

Песков также заявил, что Путин был проинформирован о задержании и проведении следственных действий с Белозерцевым.

"Да, действительно президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути предъявленных обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов", - подчеркнул Песков.

Он уточнил, что президента информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях, задержании и так далее".

Отвечая на вопрос, были ли у Кремля вопросы к Белозерцеву прежде, Песков сказал: "Президент регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".

Пензенский губернатор был задержан накануне, 21 марта. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 31 млн рублей.