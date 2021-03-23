Белозерцев отправлен в отставку с поста губернатора Пензенской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа, распространенном пресс-службой Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Басманный суд Москвы в понедельник на два месяца арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции.

В ходе заседания, прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО. По словам представителя надзорного ведомства, соответствующее ходатайство "законно и обоснованно".

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Борисом Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Никто из фигурантов дела свою вину не признает.