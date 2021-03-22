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Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение

Следствие ходатайствует об аресте Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела

Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время задержания
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Задержанному по подозрению в коррупции губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, в зависимости от роли каждого им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве (часть 5 статьи 291, часть 6 статьи 290, статья 291.1 УК РФ). "Следствие ходатайствует перед судом об аресте шестерых обвиняемых", - сказала Петренко.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму свыше 31 млн рублей.

"Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области", - сказала представитель СК.

О задержании Белозерцева стало известно накануне. После проведения по месту его жительства и работы обысков губернатор был доставлен в Москву.

Пензенская область Иван Белозерцев

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