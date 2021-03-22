В Кремле не стали исключать никаких потенциальных санкционных угроз

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, в данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT.

Он отметил, что нельзя исключать ни одну из потенциальных угроз.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна ответить за свои действия. Он сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев.