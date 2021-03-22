Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:39Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

В Кремле не стали исключать никаких потенциальных санкционных угроз

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, в данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT.

Он отметил, что нельзя исключать ни одну из потенциальных угроз.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна ответить за свои действия. Он сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев.

Дмитрий Песков США

Новости по теме

Новости

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Кремль не исключил отстранения от должности губернатора Белозерцева

Полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей в Подмосковье

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок

"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок
Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Следствие попросило суд арестовать губернатора Белозерцева

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение

Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение

Сотрудники ФСБ изъяли в Подмосковье 40 кг синтетических наркотиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');