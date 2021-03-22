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Заявления США не заставили Путина и Шойгу отложить поездку в тайгу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Заявления партнеров России из США не могли стать поводом, чтобы президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу перенесли поездку в Туву на отдых в минувшие выходные, сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитирй Песков.

Его спросили, не возникло ли у президента желание отложить отдых и был ли при нем ядерный чемоданчик.

По словам Пескова, при Путине всегда находятся рядом все необходимые средства связи, в том числе стратегической, где бы он ни находился. "Разумеется, никаких поводов для того, чтобы переносить (отдых-ИФ) не было", - отметил он.

На выходные Путин и Шойгу поездили на вездеходе по тайге. Песков подтвердил, что это было в Туве. "Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю информацией", - сказал пресс-секретарь президента.

21 марта российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов полетел в Москву для консультаций. Его отозвали после резонансных заявлений президента США Джо Байдена о Путине. Российский лидер на прошлой неделе предложил Байдену провести беседу онлайн и уточнил, что готов это сделать в пятницу или понедельник, поскольку в выходные он собирался "немножко отдохнуть" в тайге.

В понедельник 22 марта Песков сказал, что переговоры двух лидеров в этот день не планируются, поскольку американская сторона к этому не готова.

Путин и Шойгу на отдыхе в тайге

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США Владимир Путин Джо Байден Сергей Шойгу Тува Дмитрий Песков

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