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"Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае текущего года, сообщил председатель совета директоров компании "Р-Фарма" Алексей Репик на совещании у президента по производству вакцин.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашкко в ходе совещания заявил, что все документы для регистрации данного препарата уже готовы.

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"Мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник Лайт". Сейчас документы подготовлены для регистрации", - сказал министр.

17 февраля Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт". В полученном разрешении говорилось, что исследование пройдет на 4 тысячах добровольцев в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске. 8 января министерство разрешило центру им. Гамалеи провести клинические испытания вакцины на 150 добровольцах.

Как отмечал ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекции, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан". При этом для российского рынка основным препаратом, используемой для массовой вакцинации, останется "Спутник V", отметил он.

"Спутник Лайт" - это один укол "Спутника V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник Лайт Р-Фарма Алексей Репик Михаил Мурашко Минздрав РФ Коронавирус

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