Эксперты из ЕС приедут в апреле в РФ для контроля исследований "Спутника V"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группа экспертов Европейского медицинского агентства (ЕМА) 10 апреля посетит Россию для контроля проведения клинических исследований вакцины "Спутник V", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"10 апреля приезжает группа экспертов из EMA для знакомства, для контроля проведения клинических исследований, которые проводились в нашей стране", - сказал Мурашко во вторник на совещании у президента по производству вакцин от коронавируса.

Как сообщалось, 29 января Россию обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе.

Мурашко отметил, что уже поступают данные об эффективности и переносимости "Спутника V". "В частности, из Аргентины пришли уже достаточно подробные обзоры", - сказал он.

В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована для экстренного применения в 55 странах.