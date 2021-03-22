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Маврикий стал 55-м государством, одобрившим вакцину "Спутник V"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована на Маврикии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата", - говорится в сообщении РФПИ в понедельник.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне и Сейшелах.

Спутник V Маврикий РФПИ коронавирус

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